В период с 16 по 28 августа в столице действуют временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий ко Дню Государственного флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 6:00 до завершения мероприятий 22 августа будет перекрыто движение по ряду улиц, среди которых:

ул. Крещатик - от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого;

Европейская площадь;

ул. Михаила Грушевского - от Европейской площади до ул. Шелковичной;

Петровская аллея, Парковая дорога;

Владимирский спуск - от Европейской площади до Почтовой площади;

ул. Трехсвятительская - от ул. Костельной до Европейской площади;

ул. Михайловская;

ул. Костельная;

Майдан незалежности;

ул. Бориса Гринченко;

аллея Героев Небесной Сотни;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Заньковецкой;

площадь Ивана Франко;

ул. Ольгинская;

ул. Институтская - от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;

ул. Прорезная - от ул. Пушкинской до ул. Крещатик.

С 7:00 до 12:00 22 августа на время проведения открытия демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины движение перекроют на ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Парковой аллее, Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), ул. Трехсвятительской (от ул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (от ул. Костельной до Европейской площади).

На время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке с 18:00 22 августа до 2:00 23 августа будет перекрыто движение на ул. Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади).

С 21:00 22 августа до 4:00 23 августа будет перекрыто движение по маршруту Парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - пер. Глыбочицкий - ул. Глыбочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Боричев Ток - Владимирский спуск - Европейская площадь - ул. Крещатик.

Также с 21:00 22 августа до 5:00 23 августа будет перекрыто движение по следующему маршруту: Парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - по встречной полосе проспекта Победы до площади Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик.

Кроме того, с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничат в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.

Напомним, парад войск пройдет 24 августа на Крещатике в Киеве.