К наказанию от 4 до 10 месяцев лишения свободы, которое заключается во взыскании 20% от заработной платы или привлечении к неоплачиваемому общественно полезному труду, районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых в препятствовании увековечению украинских военных героев, сообщает «Польское радио».

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская сообщила, что обвиняемым, которые работают, суд применил штрафные санкции, заключающиеся во взыскании 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи. Зато тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.

Речь идет о 20 подсудимых, которых в июне прошлого года прокуратура обвинила в препятствовании в Перемышле проведению греко-католической и православной украинской процессии, участники которой после панихиды по украинским военным героям шли по улицам города на украинское военное кладбище.

По словам прокуратуры, обвиняемые нагло препятствовали общественному религиозному акту, вульгарно оскорбляли участников торжественного шествия по поводу их национальности и силой останавливали участников шествия в начале процессии, исключая их движение.

Кроме того, пять мужчин обвинили в том, что во время процессии они ударили одного из участников - Зенона К. - препятствуя ему участвовать в процессии, а еще трех - за избиение другого мужчины - Петра К. – из-за его украинской национальности.