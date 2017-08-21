Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство народного депутата Михаила Добкина, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству, об отмене решения Печерского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения.

Оставлено в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, Добкин будет находиться под залогом в 50 млн грн и будет носить электронный браслет до 14 сентября, сообщает УНИАН.

По завершению судебного заседания он заявил, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку уголовное производство в отношении себя считает политически мотивированным.

Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

15 июня Печерский районный суд Киева избрал для Добкина меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с альтернативой залога в 50 млн грн.

18 июля Добкин заявил, что нардеп Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен. Бывший вице-премьер Борис Колесников внес вторую часть залога в размере 20 млн гривен.

Следствием в действиях Добкина усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в городе Харькове стоимостью свыше 226 млн грн.

Добкин в 2006-2010 годах был мэром Харькова, а с марта 2010 года до марта 2014 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

25 июля защита Добкина обжаловала решение суда о его аресте.

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб Добкина.