И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что не нужно помогать больным онкологией, а вместо этого советуют профилактику и спорт. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина».

«Супрун, которая незаконно руководит нашим Минздравом (потому что и. о. нельзя быть более 3 месяцев, а она уже больше года!) решила, что в нашей стране не нужно помогать больным онкологией. Она, например, считает, что бороться с этим заболеванием не надо, а вместо этого советуют какую-то профилактику, спорт и ходить отжиматься. Вот таких дурней мы посадили себе на голову и должны терпеть такое!»— заявил Рабинович.

Он также обвинил Ульяну Супрун в закупке медикаментов с подходящим к концу сроком годности.

«Теперь есть очередной «подарок» всем украинцам от Супрун. Она на миллиарды бюджетных денег закупила каких-то лекарств, у которых срок годности заканчивается в ближайшее время. Во всем мире существует практика, и я готов доказать это в любом суде, когда лекарства, у которых через полгода истекает срок годности, бесплатно раздаются по гуманитарным программам. Что происходит у нас с вами? Супрун неизвестно где покупает лекарства и засекречивает эту покупку, хотя по закону такое невозможно. И потом собирается травить этим украинцев. Вдумайтесь, миллиарды из бюджета мы засадили в лекарства, которые не будут действовать, которые могут быть вредны! Я уже обратился во все органы — ГПУ, СБУ и НАБУ с заявлением по этому поводу. Пусть разберутся, что это за лекарства, как они закупаются, — и пусть в министерстве дадут украинцам ответ», — сообщил народный депутат.

Он также напомнил, что так и не получил ответа Минздрава на депутатский запрос относительно списка аптек, участвующих в программе доступных лекарств.

«Что касается программы доступных лекарств — я трижды обращался с депутатским запросом в Минздрав, чтобы мне предоставили список аптек, в которых можно купить эти якобы доступные лекарства. Никто мне не предоставил информацию. Теперь я получил ответ от министра внутренних дел о том, что возбуждено уголовное дело по чиновникам Минздрава, которые препятствуют работе народного депутата. Для начала и это неплохо», — считает Рабинович.

Народный депутат также возмутился сложившейся в Украине практикой приглашать на высшие посты государства иностранцев, работу которых он считает неэффективной и даже вредительской.

«Мы страна, которую обворовывает все, кому ни лень. Каждый у нас считается дорогим гостем, и все эти «дорогие гости» приходят к нам с запада. Но все они дорого нам обходятся и после них мы долго плачем, чешем «потилицю» и думаем «як так вийшло?», что мы взяли себе Яресько, которая рестуктуризировала долги Украины, убив возможность подняться нашей экономике, а сама уехала в Пуэрто-Рико. Как могло случиться, что мы отдали промышленность Абромавичусу, а он уже давно исчез из поля зрения. Как 26 миллиардов сожрали две «девочки» из Грузии — Деканоидзе и Згуладзе — и исчезли. А у нас теперь ни полиции, ни денег… Над всем этим нам предстоит еще хорошо подумать. Нас сегодня делают не только гостеприимными, но и «дурными» —и делают это те, кто сначала приглашает непонятно кого, а потом выгоняет. А эти люди потом исчезают с нашими деньгами. Какие-то польские рокеры уезжают из Украины с миллионами бюджетных денег. Я подал заявление, чтобы мне ответили, кто этот отдел кадров, который приглашает всех этих людей в Украину. Пока — молчок! Но я молчать не собираюсь, буду добиваться ответа!» — резюмировал лидер партии «За життя».