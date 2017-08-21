Сегодня утром в международном аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили преступника, который находился в международном розыске за сексуальную эксплуатацию детей.

По данным Госпогранслужбы, во время паспортного контроля пассажиров рейса «Минск-Киев» на гражданина Китая сработала база данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, данное лицо с августа 2011 года разыскивают правоохранительные органы Румынии за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей.

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчину в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции.

С начала года по базе данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы задержали почти 1520 человек, находившихся в международном розыске.