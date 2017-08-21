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Пограничники задержали в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» мужчину,   причастного к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время паспортного контроля мужчина1991 года рождения предоставил документ, в котором были обнаружены признаки подделки: подделка подписи и печати представителей миграционной службы с использованием «клише».

 

 

«По результатам дальнейшей проверки установлена возможная причастность данного гражданина к незаконным вооруженным формированиям «ДНР№. В период с ноября 2014 по февраль 2015 году он находился в составе так называемой 1-й Славянской бригады», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчину передали представителям Управления службы безопасности Украины в Донецкой области.

 
ForUm

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