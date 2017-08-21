В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО серьезно обострилась: незаконные вооруженные формирований почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций ВСУ, все чаще используя при этом тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Горячее всего вечером и ночью было на донецком направлении. Фактически с 17:00 и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали опорные пункты в авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А около 18:00 сначала бил из минометов различных калибров, а затем выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки Град «Партизан». Кроме того, вечером, преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному, где получил ранение один боец. Также боевики из 122-миллиметровой артиллерии били по украинским позициям неподалеку Каменки и Песков.

На приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, боеивки в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в Марьинке.

В конце суток на луганском направлении активность противника была минимальна. Однако и здесь бандиты из гранатометов открывали огонь по позициям неподалеку Крымского и Новоалександровки.

Также стоит добавить, что этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия. Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили, существенно увеличив огневую активность.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз нарушили перемирие. На большинство обстрелов украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника. В результате этих противостояний двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются.