В украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом заявил Радио Свобода директор НАБУ Артем Сытник.

Из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не началось.

«Есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем», - отметил Сытник.

«Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде», - подчеркнул директор НАБУ.

По его словам, единственный выход из ситуации – создание антикоррупционного суда.

«Вопрос стоит не в том, что выносятся оправдательные приговоры по лицам, в отношении которых собраны достаточные доказательства. Вопрос стоит в том, что просто дела лежат в судах и не рассматриваются. Или это сторона защиты затягивает следствие, как сейчас дело в отношении председателя Фискальной службы Насирова, который кричал, что «за два дня мы подпишем дело и передадим в суд, потому что мы хотим как можно быстрее судебного разбирательства». Сейчас идет фактически такое довольно неторопливое ознакомление с материалами дела на грани того, чтобы мы, с одной стороны, не могли ограничить в ознакомленнии, и так, чтобы максимально затянуть этот процесс», - пояснил Сытник.

Но после того как дело будет передано в суд, возникает другая проблема – рассмотрение дел в судах, когда заседание проводится раз в два-три месяца.

«Например, дело Онищенко, которым суд должен заниматься постоянно. Это большое дело, большое количество свидетелей, большое количество документов. И для того чтобы его рассматривать, его нужно слушать каждый день. И тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат», - сказал директор НАБУ.

Напомним, судебное разбирательство еще не начато в 22 из 81 дела, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции.