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В Луганской области командир роты одной из воинских частей требовал со своих подчиненных неправомерную выгоду. В случае отказа он отправлял бойцов на передовую, сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения военным взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен.

19 августа следователи военной прокуратуры Луганского гарнизона и оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции задержали военнослужащего во время получения им очередной суммы неправомерной выгоды.

Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся санкционированные обыски.

Документирование преступной деятельности правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 
 
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