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В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, сообщает ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории страны, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

По данным ведомства, только в течение минувших суток в Украине произошло 555 возгораний на открытых территориях.

В частности, масштабные лесные пожары возникли на днях в Днепропетровской области на территории сразу двух лесничеств: Петропавловского и Павлоградского.  

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
ForUm

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