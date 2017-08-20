В Киеве нетрезвый мужчина устроил драку со стрельбой в автобусе. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел в субботу, 19 августа, вечером.

«Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в автобусе. На момент прибытия правоохранителей один из участников конфликта с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что во время движения транспортного средства, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и начал успокаивать его. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса. Выяснять отношения мужчины продолжили на остановке общественного транспорта. Пассажир, который унимал нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении.

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пистолет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями, и три гильзы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. 41-летнего стрелка забрала «скорая», но из больницы мужчина сбежал, отказавшись от медицинской помощи. Сведения о данном событии должным образом зарегистрированы в Журнал единого учета заявлений на сообщений Оболонского управления полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства.