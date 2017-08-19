В пятницу вечером, 18 августа, селевой поток снес несколько десятков автомобилей на трассе в районе Судака в Крыму.

«В результате сложных погодных условий на трассе «Грушевка – Судак», на 18-ом км в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей», - сообщает пресс-служба МЧС России.

Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов из них 38 детей.

В результате схода водно-грязевого потока, автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара.