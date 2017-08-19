также в разделеОбщество
Прокуратура заявила о бесчеловечном обращении с заключенными Одесского СИЗО 22
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности 23
ГосЧС сообщает о локализации лесных пожаров в трех областях 12
Наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно патрулировать Станицу Луганскую 19
Суд отправил под домашний арест чиновников «Укрзализныци» 21
МИД просит украинцев избегать людных мест и носить паспорт в Испании 17
Князев: Ликвидированы 5 угонщиков «Лексуса» Фацевича 163
В Донецке взорвался грузовик с оружием, боевики винят силы АТО 48
Жертвами войны на Донбассе стали не менее 2,5 тысячи мирных граждан 53
В «ДНР» обещают не обстреливать Мариуполь в день матча с «Динамо» 106
Прокуратура: Розенблат может сбежать в Германию 232
Страницу Муженко в Facebook пытались взломать 58
«Ракетный» скандал будет расследовать ООН 154
Под Житомиром задержали криминального авторитета с оружием, наркотиками и янтарем 74
Кабмин утвердил нового члена НАПК 45
МИД отреагировал на очередной «визит» Путина в Крым 87
Православные и греко-католики отмечают Яблочный Спас 172
ЦИК назначила дату выборов в 202 территориальных общинах 182

В пятницу вечером, 18 августа, селевой поток снес несколько десятков автомобилей на трассе в районе Судака в Крыму.

«В результате сложных погодных условий на трассе «Грушевка – Судак», на 18-ом км в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия  за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей», - сообщает пресс-служба МЧС России.

Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов из них 38 детей.

В результате схода водно-грязевого потока, автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара.  

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

114
Теги
Туфли мужские летние 2017