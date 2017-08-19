также в разделеОбщество
Прокуратура заявила о бесчеловечном обращении с заключенными Одесского СИЗО 22
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности 23
ГосЧС сообщает о локализации лесных пожаров в трех областях 12
Наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно патрулировать Станицу Луганскую 19
Суд отправил под домашний арест чиновников «Укрзализныци» 21
МИД просит украинцев избегать людных мест и носить паспорт в Испании 17
Князев: Ликвидированы 5 угонщиков «Лексуса» Фацевича 163
В Донецке взорвался грузовик с оружием, боевики винят силы АТО 48
Жертвами войны на Донбассе стали не менее 2,5 тысячи мирных граждан 53
В «ДНР» обещают не обстреливать Мариуполь в день матча с «Динамо» 106
Прокуратура: Розенблат может сбежать в Германию 232
Страницу Муженко в Facebook пытались взломать 58
Селевой поток смыл с дороги 15 авто в Крыму 114
«Ракетный» скандал будет расследовать ООН 154
Под Житомиром задержали криминального авторитета с оружием, наркотиками и янтарем 74
Кабмин утвердил нового члена НАПК 45
МИД отреагировал на очередной «визит» Путина в Крым 87
ЦИК назначила дату выборов в 202 территориальных общинах 182

19 августа православные и греко-католики отмечают один из 12 величайших християнских праздников – Преображение Господне.

Согласно преданию, в этот день Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет. Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.

В этот день в церкви освящают плоды и фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья.

Яблочный Спас — один из первых праздников урожая, день, когда природа разворачивалась к осени и зиме.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы.

Праздник Преображения избран для благословения плодов потому, что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в эту пору созревал виноград.  

Также в этот день несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивают по огороду, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы - «чтобы не выпадали из головы волосы».

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершение лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

172
Теги
Туфли мужские летние 2017