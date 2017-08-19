Глава «ДНР» Александр Захарченко обещает прекратить огонь в направлении Мариуполя в день матча местной команды против киевского «Динамо». Об этом сообщает Апостроф.

Встреча команд запланирована на 27 августа. В киевском клубе неоднократно говорили о волнении за футболистов и болельщиков в связи с близким нахождением города от линии разграничения в зоне АТО.



«Могу сообщить, что я уже отдал приказ полностью прекратить огонь на южном фронте, то есть там, где находится Мариуполь. Футболисты и болельщики, особенно молодежь, могут спокойно играть в футбол и болеть за свои команды. С нашей стороны никакой угрозы в эти дни не будет», – сказал Захарченко в интервью одному из сепаратистских изданий.

Напомним, «Динамо» собирается оспорить решение соответствующего Комитета ФФУ о проведении игры в «Мариуполь» – «Динамо» 27 августа в Мариуполе.

