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Прокуратура Сумской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря, который обвиняется в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указаны 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери», - говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый утерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в начале июля у бывшего председателя Сумской ОГА и заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках 1 млн 180 долл. вместо задекларированных ним 572 тыс. долл. 

14 июля апелляционный суд подтвердил правомерность ареста 12 квартир и 3 паркомест, принадлежащих 20-летней дочери Чмыря.

21 июля прокурор Сумской области подписал уведомление о подозрении Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.
ForUm

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