В пятницу, 18 августа, вечером в Киеве на Крещатике будет осуществлено несколько залпов салютных установок, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

«К сведению жителей и гостей города Киева! В соответствии с планом подготовки к параду войск по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня состоятся тренировки, во время проведения которых будет осуществлено несколько залпов салютных установок», - говорится в сообщении.

Напомним, с 21:00 18 августа до 2:00 19 августа движение по ул. Крещатик в Киеве будет перекрыто в связи с проведением репетиции военного парада ко Дню Независимости.