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Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко не собирается идти на допрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает 112 Украина.

«Безусловно, нет. Я завтра пойду поздравлять свою маму, у нее завтра день рождения, я не променяю ее ни на НАПК, ни на Луценко и всяких чертей», - отметил он.

По мнению Ляшко, обвинения НАПК – выдумка. «Я возглавлял газету 10 лет до избрания народным депутатом, издатель газеты – закрытое акционерное общество. У меня есть доля, я, главный редактор, имел долю и меня в этом обвиняют. Это придумывает власть, они уже не знают, что придумать...», - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что если НАПК составит протокол о нарушении, то он его немедленно обжалует его в суде. «Это профанация и выдумки, если они составят протокол, мы обжалуем в суде, у меня нет сомнений, что мы опровергнем это», - сказал он.

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции вызвало главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи пояснений о возможном совмещении депутатства с руководством компанией на 21 июня. Допрос запланирован на 10:00.
ForUm

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