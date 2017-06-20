Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины.

Приветствуя сегодня в Овальном кабинете Президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него эта встреча – большая честь, сообщает Европейская правда.

«Это большая честь встретиться сегодня с Президентом Порошенко, президентом Украины – места, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают. Мы имели очень-очень хорошую дискуссию, и достигнут значительный прогресс», - сказал Трамп.

Порошенко в свою очередь сказал, что надеется, что две страны смогут наладить эффективное сотрудничество.

Встреча началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении новых санкций против российских чиновников и других лиц и компаний, имеющих отношение к нелегальной аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что повестка дня встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом была весьма широкой.