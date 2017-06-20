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Правительство Израиля начало строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

«Сегодня, как я и обещал, начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне. Спустя десятилетия я получил право стать премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии», - написал Нетаньяху, передает 112 Украина.

Таким образом, он настаивает на возвращении населения в поселок Амона после его демонтажа в феврале 2017 года, а также на создании новых поселков в Иудее и Самарии (территории на Западном берегу Иордана).

Как отмечает Times of Israel, это строительство будет первым за 25 лет на Западном берегу.

Напомним, в декабре 2016 года Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН поддержала резолюцию №2334 о положении на Ближнем Востоке. Документ осуждает строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. 
ForUm

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