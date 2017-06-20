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Сотрудники Службы безопасности Украины остановили в Полтавской области противоправную деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса.

По данным пресс-центра СБУ, операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры.

Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.

Также организаторы конвертационного центра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и РФ. Они продавали ее за наличные, которую затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.

Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковых «министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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