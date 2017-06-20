«Батькивщина» призывает власть «не идти путем Виктора Януковича» и прекратить политические репрессии против оппозиции. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, выступая сегодня с парламентской трибуны, сообщает пресс-служба политсилы.

«Время политических репрессий, которое вновь началось в Украине, – это хорошее напоминание для тех, кто не понял уроков Януковича. Хотя, что им понимать, если они тогда работали в правительстве Януковича, они тогда сотрудничали со всей его бандой, а сегодня они нам будут рассказывать, как надо работать», – подчеркнул он.

Соболев считает, что «политические репрессии, которые начались в Украине против представителей реальной оппозиции, в частности, против Юлии Тимошенко – это пример того, как нынешняя власть продолжает политику Януковича».

«Покажите мне хоть одно дело против тех, кто реально зазывал «русскую весну» на Востоке и Юге! Покажите мне хоть одно дело против реальных сепаратистов! Где сейчас гуляет Юра Енакиевский благодаря тому, что Генеральная прокуратура умышленно закрыла все уголовные дела против него? Где сейчас гуляет Колобов? Сегодня в правительстве сидит заместитель руководителя службы Колобова на посту министра, вдумайтесь!» – заявил депутат.

Обращаясь к нынешней власти, он отметил: «Вы очень быстро поймете, что это – путь на «Титаник», потому что ваша команда очень скоро будет там, где сейчас Янукович».

Кроме того, Соболев заявил о полном бездействии властей в решении катастрофической ситуации в Львове.

«Такого уровня политического безумия, когда готовы утопить в мусоре целые города, включая памятник ЮНЕСКО Львов, я не помню», – отметил парламентарий.

По словам Соболева, вместо того, чтобы немедленно создать правительственную и президентскую комиссию и объявить Львов зоной стихийного бедствия, немедленно выделить специальные полигоны, власть открывает уголовные дела против тех, кто «вывозит мусор из Львова и делает все возможное для того, чтобы решить этот вопрос».

В связи с этим депутат от «Батькивщины» рассказал, как при премьерстве Тимошенко решался вопрос отсутствия воды во Львове: «За год была создана правительственная комиссия, налажено прямое сотрудничество премьер-министра Тимошенко и мэра Львова, и теперь в городе есть вода». Ранее Тимошенко заявляла о политических репрессиях против оппозиции, в частности, в отношении членов партии «Батькивщина». «Политические репрессии в Украине достигают апогея. Против двух третей руководителей областных партийных организаций «Батькивщины» возбуждены уголовные дела, обыски проходят у всех наших партийцев, которые имеют лидерские позиции в регионах. Людей запугивают, обыскивают, возбуждают уголовные дела, требуют выйти из партии «Батькивщина». Я не помню такого даже в худшие времена», – заявила парламентарий.

