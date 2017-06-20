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За последний год до 100 граждан России попросили об убежище в Украине, сообщила директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

«Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на Востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что не могут вернуться на территорию России. Также граждане Российской Федерации, являющиеся известными блогерами, журналистами, политическими деятелями, которые поддерживают оппозиционные силы на территории России. Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и за преследования», - приводит слова Науменко Радио Свобода.

Она отметила, что наблюдается тенденция к росту числа граждан из Сирии, которые просят об убежище в Украине.

«Сейчас значительно возрастает количество граждан из Российской Федерации, обращаются за защитой, а также граждане Узбекистана и Таджикистана, то есть граждане постсоветских стран, в том числе и Беларуси. Также традиционно к нам приезжают граждане из Сомали и остаются здесь и мы наблюдаем постепенную тенденцию к росту граждан из Сирии, которые просят у нас убежище», - отметила Науменко.

Всего беженцев и лиц, которым предоставлена ​​дополнительная защита в Украине, 3302 человека, большинство из них – мужчины, говорится в отчете Представительства УВКБ ООН в Украине.

Наибольшее количество из Афганистана – 1497 человек, на втором месте Сирия – 446, далее граждане Армении, Азербайджана, России, Сомали (по данным на 1 января 2017 года).

Искателей убежища в Украине по состоянию на 1 января 2017 более 6500 человек – это люди, которые ожидают статус беженца или на дополнительную защиту.

Гражданство Украины могут получить лица, прожившие в стране более 3-х лет со статусом беженца, дополнительная защита пока право на украинское гражданство не предоставляет.
ForUm

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