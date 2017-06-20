В Киеве группа мужчин зашла в торговое заведение, забрала сладости и вышла, не заплатив за товар, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Сообщение о том, что из магазина на Майдане Незалежности неизвестные вынесли много шоколада, поступило вчера в 18:03.

По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили работников магазина, других свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Установлено, что в торговое заведение зашли около 20-30 мужчин в черных футболках, некоторые из них были в масках, в зале со сладостями они взяли шоколадки и направились к выходу. Охранник и кассиры не смогли им помешать.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания правонарушителей.