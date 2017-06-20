Наиболее популярными именами среди новорожденных в Киеве с начала 2017 года стали Тимофей и София. Об этом сообщает сайт Киева 44.ua со ссылкой на отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Минюста в Киеве.

В ТОП-8 самых популярных женских имен в первом полугодии попали: София, Мария, Злата, Анна, Екатерина, Анастасия, Ева, Дарья.

Среди имен мальчиков самыми модными стали: Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим, Андрей, Иван, Артем, Александр.

Примечательно, что за аналогичный период 2016 года популярным среди девочек также было имя София, а среди мальчиков – Артем.

В первом полугодии в Киеве зарегистрировано 8,6 тыс. новорожденных против 8,8 за аналогичный период в прошлом году.