Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг прекратили механизм неэффективного использования средств энергогенерирующими компаниями, что вызывало искусственный рост тарифов для конечных потребителей, сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках комплекса мероприятий по обеспечению энергетической безопасности страны правоохранители установили, что в течение нескольких лет в тарифы закладывались расходы компаний на реконструкцию и модернизацию энергоблоков тепловых электростанций», – отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что при проверке выполнения инвестиционных обязательств сотрудники спецслужбы зафиксировали невыполнение значительных объемов задекларированных работ большинством игроков рынка. В результате постоянно снижалась эффективность работы ТЭС, что давало менеджменту основания лоббировать необоснованное повышение тарифов.

Сотрудники СБУ также зафиксировали, что некоторыми компаниями предоставлена ​​документация о якобы выполнении модернизационных работ на объектах, находящихся на временно оккупированных террористами территориях. Сейчас спецслужба проверяет информацию о возможном использовании этих денег на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.

«СБУ проинформировала руководство Нацкомиссии о выявленных фактах невыполнения работ по модернизации электростанций, что приводило к искусственному завышению расценок на электроэнергию. По результатам соответствующей проверки национальным регулятором принято решение о возвращении теплогенерирующими компаниями средств на общую сумму 2,9 миллиарда гривен, что позволило предотвратить дальнейший рост тарифов», – сказано в сообщении.