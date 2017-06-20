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В одноэтажной части ресторанного комплекса на общей площади 50 кв.м., расположенного на пляже «Аркадия» в Приморском районе Одессы, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Весь комплекс состоит из одноэтажной и двухэтажной частей, соединенных между собой. Существовала угроза распространения огня на двухэтажную часть комплекса.

К тушению привлекалось 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
ForUm

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