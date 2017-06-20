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Ряд европейских политических деятелей выступили с призывом к ЕС вслед за Сенатом США усилить экономические санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Главы государств и правительств ЕС в конце недели должны принять решение о продлении экономических ограничений.

Об этом говорится в письме, обнародованном изданием Financial Times, подписи под которым поставили бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, депутат Бундестага Марилуизе Бек, экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, бывший глава МИД Великобритании Малкольм Рифкинд и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, сообщает «Европейская правда».

Авторы обращения отмечают, что санкции должны были остановить враждебность России, однако РФ не выполняет свои обязательства в рамках «Минска», ежедневно нарушая режим прекращения огня и предоставляя вооружение сепаратистам.

«Восстановление санкций каждые шесть месяцев стало губительным, лишний раз демонстрируя трещины в позициях государств-членов ЕС. Однако есть и более широкий вопрос: в течение трех лет политика санкций ЕС осталась неизменной, а действия России - ухудшились. Сенат США справедливо усилил санкции в последние дни. ЕС должен сделать то же самое», - говорится в письме.

Авторы письма считают, что европейские лидеры должны продолжить все санкции, связанные с Россией, на год, а не на 6 месяцев. Это станет мощным сигналом и объединит европейский и американский санкционные режимы.

«Это поможет сохранить трансатлантическое единство в нашем ответе на российскую агрессию», - резюмируют подписанты письма.

Напомним, Сенат США в ночь на 15 июня подавляющим большинством голосов принял законопроект, расширяющий санкции против России. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.
ForUm

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