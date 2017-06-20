Во время выполнения боевого задания в зоне АТО на территории Луганской области в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Национальной гвардии подполковник Александр Бойко, сообщает пресс-служба НГУ.

Отмечается, что по неподтвержденным данным офицер содержится в одном из террористических подразделений ОРДЛО.

«Попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Александра Бойко сегодня не привели к положительным результатам. Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций», – сказано в сообщении.