Сегодня, 20 июня, в Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Довженко, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в столице.

Спасатели получили сообщение о пожаре на открытой территории по адресу проспект Победы, 44 в 4:01.

«По прибытию на место вызова пожарных стало известно, что загорелся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 кв. м. Пожарные немедленно подали воду на тушение и уже через полчаса ликвидировали огонь», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работал 1 пожарный автомобиль и 5 человек личного состава. Никто во время пожара не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.