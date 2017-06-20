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Столичные власти надеются, что до конца текущей недели будет восстановлена ​​полноценная работа ТЭЦ №6 и восстановлено горячее водоснабжение в жилые дома, учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони, Подола. Об этом по результатам селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме под председательством премьер-министра Украины Владимир Гройсман заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Отключение мощностей, таких как ТЭЦ №6, не способствует повышению платежной дисциплины. Мы должны искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей. Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга «Киевэнерго», - сообщил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что уже до конца текущей недели ТЭЦ №6 может вернуться в штатный режим работы, что особенно необходимо для качественной подготовки столицы к зиме.

«Более 300 млн грн выделено из местного бюджета на подготовку к зиме. Мы завершаем установку счетчиков, успешно выполняем программу установки тепловых пунктов с погодным регулированием. На это направлено более 40 млн грн. Киев остается наиболее результативным городом в плане реализации ЭСКО-договоров: из 19-ти существующих соглашений в Украине 15 приходится на Киев», - отметил он.

Также заместитель председателя КГГА подчеркнул, что к вопросу платежной дисциплины власть относится очень ответственно. «Один из наших приоритетов - прозрачность начислений и своевременная оплата потребленных услуг. В межотопительный период мы фиксируем тенденцию к снижению задолженности людей и благодарим киевлянам за достаточно высокие показатели оплаты», - отметил Пантелеев.

Напомним, 30 мая из-за долгов «Киевэнерго» за транспортировку газа в столице выключили ТЭЦ-6, которая обеспечивала горячей водой почти пятую часть киевлян - более две тысячи домов на Оболони, Троещине, Радужном, Воскресенском массивах и части Подола.

В «Киевэнерго» заявили, что горячая вода в пяти районах Киева может отсутствовать до начала отопительного сезона
ForUm

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