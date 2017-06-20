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Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 7 военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, принимающих участие в антитеррористической операции, по фактам якобы обстрелов населенных пунктов  Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

«Следственный комитет России продолжает устанавливать представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить имена еще семи военнослужащих, в том числе командира, причастных к обстрелу мирного населения. В связи с этим Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – говорится в сообщении.

В СК РФ заявили, что 9 мая 2017 года украинские военнослужащие полка «Азов» Национальной гвардии Украины: сержант Н.Иванцов, старший солдат Д.Шевчук, солдат А.Кукуруза, солдат П.Кучиан, старший солдат И.Безенчук, сержант С.Сумбатян, «выполняя преступный приказ командира – старшего лейтенанта М.Жорина, находясь в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области в период с 09:40 до 11:00 произвели обстрел снарядами калибра 100 мм из артиллерийской пушки образца 1944 года гражданских объектов населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области».

«Необходимо отметить, что представители Национальной гвардии Украины сделали несколько десятков выстрелов по центральной части села, специально выбрав в качестве целей жилые дома и объекты социально-культурного назначения. В итоге были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория единственного образовательного учреждения села – Безыменской средней школы. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал», – сообщили в СК РФ.  

Как сообщал ForUm, следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

С 2014 года возбуждено больше 100 уголовных дел по факту «военных преступлений» на востоке Украины.  
ForUm

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