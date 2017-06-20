Австралийские власти во вторник заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии.
«В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено», - заявили в австралийском Минобороны, сообщает Би-би-си.
Военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.
Напомним, вчера, 19 июня Россия заявила, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, «будут приниматься на сопровождение» в качестве воздушных целей.
Российские власти назвали военной агрессией действия возглавляемой США коалиции, которая в воскресенье впервые сбила сирийский истребитель.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время