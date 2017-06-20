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Австралийские власти во вторник заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии.

«В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено», - заявили в австралийском Минобороны, сообщает Би-би-си.

Военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.

Напомним, вчера, 19 июня Россия заявила, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, «будут приниматься на сопровождение» в качестве воздушных целей.

Российские власти назвали военной агрессией действия возглавляемой США коалиции, которая в воскресенье впервые сбила сирийский истребитель.
ForUm

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