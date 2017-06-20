Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак пригласил к диалогу и совместному сотрудничеству в сфере обеспечения национальной безопасности Украины экспертов, юристов, журналистов, общественных активистов, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что конечная цель диалога – разработка предложений по совершенствованию законодательства Украины путем предоставления правовой оценки всем формам и методам ведения гибридной войны, закрепление ответственности физических и юридических лиц, которые сознательно принимают в ней участие в интересах российского агрессора.

«Каждый патриот Украины может оставлять свои предложения относительно перечня действий, представляющих угрозу национальным интересам Украины и требуют правового реагирования, на специально созданной странице в Facebook или прислать на электронную почту [email protected] », – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что после обработки полученных предложений с учетом собственного опыта и передовых юридических практик стран ЕС и США в сфере противодействия гибридной войне Служба безопасности Украины инициирует ряд коммуникационных площадок для публичного обсуждения предложенных изменений в законодательство Украины.

Напомним, Грицак инициировал введение уголовной ответственности за российскую пропаганду в СМИ, сообщает пресс-центр СБУ.