Из-за выполнения плановых работ на сетях 20 июня временно ограничат водоснабжение в столичных объектов в Днепровском, Оболонском и Соломенском районах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию «Киевводоканала».

В частности, в Оболонском районе на ул. Николая Юнкерова, 97-Д с 9:30 до 19:00 будет отсутствовать водоснабжение в 29 близлежащих частных жилых домах в связи с врезкой запорной арматуры диаметром 100 мм и установкой пожарного гидранта.

Также в Днепровском районе с 10:00 до 20:00 на углу улиц Новороссийской и Василия Вышиваного, а также на углу ул. Новороссийской и пер. Макаренко временно ограничат водоснабжение частных домов – здесь будут осуществлять врезку/замену запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 на углу улиц Юрия Шумского и Березняковской специалисты «Киевводоканала» будут ремонтировать запорную арматуру на водоводе диаметром 500 мм. Так, будет ограничено водоснабжение школы, двух хозяйственных комплексов и нескольких заведений общественного питания.

В Соломенском районе ориентировочно с 9:30 до 18:00 из-за работ на водопроводном участке на Чоколовском бульваре, 13 без воды временно будут находиться два жилых дома, детский сад, админздания Научно-исследовательского института.