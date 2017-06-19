В период с 16 по 19 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 50 коп/л. снизилась стоимость бензинов и дизельного топлива в крупнейшей сети группы «Приват». ДТ на станциях «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. теперь стоит 21,50 грн/л. Также цены на 50 коп/л снизились в крупнейших сетях: WOG, SOCAR, Shell, AMIC и др. Таким образом, спред между ценой «Привата» и «мейджорами» остался на уровне 2,50–3,00 грн/л, сообщает OilNews.

16 июня ряд крупнейших сетей – ОККО, «БРСМ-Нафта» и Shell – первыми снизили цены на АЗС.

Эти изменения привели к падению средних розничных цен по стране. Так, бензины А-92 (23,94 грн/л), А-95 (24,67 грн/л) и ДТ (22,39 грн/л) подешевели на 35 коп./л. На 36 коп./л, до 25,72 грн/л снизилось среднее значении премиальных марок «пятого» бензина.