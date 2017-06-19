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В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся. Виновник аварии погиб, заявило министерство внутренних дел Франции.

В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских или гражданских не пострадал.

В настоящее время ситуация находится под контролем, утверждают в полиции. Автомобиль, протаранивший полицейский фургон, проверяют взрывотехники, сообщает Би-би-си.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям. Закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.

Расследование инцидента на Елисейских полях поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.

Агентство Франс-пресс и телеканал BFM-TV сообщают, что в машине виновника аварии были найдены автомат Калашникова, патроны и газовый баллон. По информации BFM-TV, 33-летний водитель, чье имя не называется, был известен спецслужбам.
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