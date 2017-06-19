Свидетели в уголовном производстве по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками «ДНР/ЛНР» и военными РФ на Донбассе. Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры Украины на запрос РБК-Украина.

Указано, что в настоящее время в досудебном расследовании допрошены в качестве потерпевших более 900 человек, которые непосредственно содержались в плену и подверглись пыткам и бесчеловечному обращению с ними со стороны представителей террористических организаций.

«В частности, потерпевшие сообщили, что они были свидетелями убийства 134 военнослужащих и гражданских лиц, 121 из которых в настоящее время не идентифицирован. Вместе с тем, в ходе расследования выявлены факты убийства военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и участниками террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» пленных военнослужащих и гражданских лиц. В настоящее время из показаний допрошенных потерпевших идентифицировано 13 человек, которые были убиты участниками террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», - указано в ответе.

Подчеркивается, что, согласно показаниям, имели место факты массовых убийств в городах Славянск, Горловка, Макеевка и в районе Иловайска Донецкой области. На причастность к совершению указанных преступлений в настоящее время следственным путем проверяется более десяти человек из числа боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и военнослужащих Вооруженных сил РФ.