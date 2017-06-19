Словакия завершила проект по строительству велодорожек в Кошицком и Прешовском краях, а также на территории Закарпатской области Украины.

Об этом сообщила координатор проекта строительства велосипедных дорог Адриана Шебешова, которая отметила, что реализация продолжалась 11 месяцев.

Партнерами проекта стали несколько организаций Словакии, а также Киевская ассоциация велосипедистов, сообщает Mukachevo.net.

Стоимость проекта составила 239 тыс. евро, он был профинансирован норвежским фондом.

В общем данный проект является частью большого европейского маршрута, который должен соединить велодорожкой норвежский город Нордкап с греческими Афинами.

Маршрут составляет около 6000 километров, а его часть проходит через восточную Словакию. Сочетается этот маршрут с Закарпатьем в районе Убли.