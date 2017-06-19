Граждане Украины платят за жилищно-коммунальные услуги на уровне 105%. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сказал во время селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме.

«Это на уровне 105%, то есть, люди платят абсолютно понятную цифру. И по сравнению с прошлыми годами, они выдерживают такое финансовое давление», - сказал Зубко, сообщает Укринформ.

По его словам, население на этот год заплатило за коммуналку по сравнению с предыдущим годом на 6,6 млрд грн больше.

Вице-премьер-министр также констатировал, что люди стараются платить вовремя.

Напомним, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2017 года снизилась на 17,3% по сравнению с показателем на конец марта и достигла 8,6 миллиарда гривен.