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Мэр Львова Андрей Садовый признал свою вину в том, что сейчас город находится в критическом состоянии из-за мусора. Об этом мэр Львова заявил в эфире Эспрессо.TV.

Он отметил, что сейчас ситуация в городе является критической, ведь там находится уже 8500 тонн невывезенного мусора.

«Во всех проблемах, которые есть в городе сегодня и были вчера, виноват один человек - это городской голова. Такова работа мэра и я полностью с этим живу и это осознаю», - отметил Садовый.

По его словам, сейчас в Украине 5500 мусорных полигонов, которые готовы сотрудничать со Львовом для решения этой проблемы. Впрочем, когда это сотрудничество начинается, сразу приезжают правоохранительные органы.

«Они дают людям понять: будете помогать Львову, будете принимать мусор - получите уголовные дела и уголовные преследования», - пояснил Садовый.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14  июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

19июня власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. 
ForUm

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