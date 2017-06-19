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Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам.

До назначения Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле, передает РИА Новости.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.

По данным СМИ, он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции.

Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации.  

 
ForUm

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