Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам.
До назначения Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле, передает РИА Новости.
Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.
В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.
По данным СМИ, он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции.
Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации.
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