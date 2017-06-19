Министр информационной политики Юрий Стець, который подал в отставку, считает, что вместо него эту должность должна занять его первая заместитель Эмине Джапарова. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

«Я это уже проговаривал с президентом и премьер-министром. Очевидно, что это будет решать коалиция, но я считаю, что следующим министром информационной политики должна быть Эмине Джапарова», - отметил Стець, сообщает «Украинская правда».

Министр подчеркнул, что уходит с поста исключительно по состоянию здоровья. «Причина моей отставки заключается только в состоянии здоровья, не ищите никаких подводных камней. У меня прекрасные отношения с Президентом, премьером и правительством», - отметил он.

«Я надеюсь, что парламент в течение этой или следующей пленарной недели проголосует мою отставку», - добавил Стець.

Напомним, Стець сообщил об отставке 31 мая, причиной назвал состояние здоровья.