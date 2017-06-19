также в разделеСпорт
СМИ: Милан ведет переговоры о переходе Коноплянки 36
На ЧЕ по прыжкам в воду украинцы завоевали еще две медали 51
Главным тренером «Карпат» назначен испанец Наварро 29
Павелко переизбран президентом ФФУ 27
Украинец выиграл «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду 41
Отбор на ЧМ-2018: Украина сыграет с Турцией в Харькове 107
ФК «Ильичевец» декоммунизировали 42
Гусев вернулся в «Динамо» 60
Тимощук останется работать в тренерском штабе «Зенита» 45
Суд начал банкротство ФК «Металлист» 41
Свитолина впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга 41
ФИФА признала товарищеский матч Украина - Мальта неофициальным 134
Коноплянка может перейти в чешский клуб 186
«Верес» будет играть домашние матчи во Львове 45
Кличко вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 38
Мы должны встряхнуться: Шевченко прокомментировал поражение от Мальты 59
Коноплянка готов покинуть «Шальке» 71
«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов 42

13 российских легкоатлетов пополнили пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает официальный сайт IAAF.

В список вошли Алена Бугакова (толкание ядра), Алена Белякова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Полина Миллер (200 м), Сергей Кожевников, Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев (спортивная ходьба), Ирина Курбакова, Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (3000 м), передает 112 Украина.

Всего в пул входят 73 российских спортсмена.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года