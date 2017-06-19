13 российских легкоатлетов пополнили пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает официальный сайт IAAF.
В список вошли Алена Бугакова (толкание ядра), Алена Белякова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Полина Миллер (200 м), Сергей Кожевников, Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев (спортивная ходьба), Ирина Курбакова, Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (3000 м), передает 112 Украина.
Всего в пул входят 73 российских спортсмена.
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