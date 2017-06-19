На сегодня нет решения профильных комитетов парламента относительно заявлений министра информационной политики Юрия Стеця и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового об отставке.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Укринформ.

«Решения комитетов на сегодня нет ни по одному, ни по второму обращению и заявлениям», - сказал он, подтвердив, что заявления Стеця и Кутового зарегистрированы в Верховной Раде и направлены в комитеты на рассмотрение.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку 23 мая.

Юрий Стець сообщил об отставке 31 мая, причиной назвал состояние здоровья.