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В Администрации Президента Украины не располагают информацией о визите Петра Порошенко на Мальдивские острова. Об этом говорится в ответе АП на запрос Українськіх Новин.

«Касательно совершения Президентом Украины визита в Мальдивскую Республику апреле-мае 2017 года, отмечаем, что по сообщению Главного департамента Государственного протокола и Церемониала Администрации Президента Украины информация о таком визите отсутствует», - сообщили в АП.

Информацию о визите распространил народный депутат Сергей Лещенко сначала в эфире одного из телеканалов, а затем написал на портале Strana.ua.

 
ForUm

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