Два тайника с военными средствами поражения обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника, обустроенного в заброшенном здании близ Славянска правоохранители изъяли три реактивных пехотных огнемета «Шмель». Эксперты проводят исследования идентифицирующих признаков огнеметов, поскольку на территории Украины производство подобного вооружения не производится.

Также вблизи одного из поселков Донецкой области, в так называемой «серой зоне», оперативники спецслужбы обнаружили осколочный выстрел ОГ-7В к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. Согласно выводам специалистов, боеприпас разработан оборонным предприятием Российской Федерации «Научно-производственное предприятие «Базальт», г. Москва и принят на вооружение российской армией в 1999 году.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.