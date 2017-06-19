Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках проведения регулярных инспекций дорожных работ планирует посетить несколько центральных областей страны и проверить состояние выполнения рабочих планов и дорожного хозяйства. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с председателями облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Дороги – это приоритет. Я объявил несколько недель назад планы о проверках дорог. Завтра посещу несколько областей, чтобы посмотреть состояние дел. На следующей неделе тоже», - сказал глава правительства.

Он заверил, что финансовую сторону вопроса правительство со своей стороны выполнит в полном объеме.

Напомним, правительство предлагает направить 5 млрд грн средств от спецконфискации на дорожные работы.