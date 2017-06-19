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Кабинет Министров Украины готов рассмотреть решение о выделении из резервного фонда госбюджета 50 млн грн Львову для проведения работ по обустройству городского мусорного полигона и обращается в другие регионы страны с просьбой помочь городу в решении «мусорной» проблемы. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания с регионами, сообщает пресс-служба правительства.

При этом он отметил, что решения проблемы – обязанность власти.

«Я готов внести предложение на заседание правительства и выделить 50 млн грн из резервного фонда для области для обустройства полигона, - сказал Гройсман. - Я хочу сейчас попросить всю страну: если к вам вдруг обратится мэр Львова Андрей Садовый за помощью, очень прошу, если можете – помогите».

Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что ответственность за решение проблемы утилизации мусора с городских властей Львова никто не снимает. Более того, в случае оказания помощи, Кабинет Министров просил бы предоставить временные рамки системного решения существующих проблем.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

19 июня власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. 
ForUm

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