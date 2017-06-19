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Фракция «Народный фронт» обращается к Кабинету Министров с предложением  профинансировать в полном объеме бюджетную программу по строительству инженерно-технических сооружений на восточной границе.

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба политсилы.

«Народный фронт» считает, что инженерное обустройство границы надо продолжать. Кабинет Министров должен в полном объеме профинансировать соответствующую бюджетную программу этого года и увеличивать финансирование проекта в последующие годы», - заявил он.

«Кроме того, мы требуем направить на обустройство границы 500 млн грн из числа средств, возвращенных по судебному решению о спецконфискации денег Януковича», - сказал Бурбак.

Он отметил, что на прошлой неделе группа парламентариев и журналистов выезжали в Харьковскую область и ознакомились с инженерно-техническим обустройством границы с Россией.

«Всем, кто распускал многочисленные фейки и призвал не строить границу, скажу: поезжайте и сами посмотрите, что уже сделано и на каком высоком уровне», - отметил руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что по аналогичному в Украине проекту, инженерно-техническое обустройство восточной границы начали Балтийские страны и Норвегия.

Напомним, в начале сентября 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале строительства  сооружений на границе с Россией в рамках проекта «Стена».

По состоянию на февраль 2016 года  проект был выполнен на  20%.
ForUm

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