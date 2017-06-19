В результате обстрела боевиками города Счастье травмирован 9-летний мальчик, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что медиками была оказана медицинская помощь 9-летнему ученику Счастьенский школы, который 15 июня около 20:30 в районе магазина «Строитель» вследствие артобстрела боевиками города получил ранения в виде баротравмы, контузии обоих ушей.

Данный факт присоединен к материалам уголовного производства внесенного в Едрей от 16 июня 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины.

Напомним, в результате обстрелов боевиков из АГС-17 и миномета калибра 82 мм со стороны с. Веселая гора (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР») города Счастье Новоайдарского района получила осколочные ранения (ранения мягких тканей правого предплечья) 16-летняя девушка.

Кроме этого, в результате обстрела были повреждены автотранспортный цех Луганской ТЭС, расположенный в Счастье по ул. Гагарина (повреждено 5 единиц транспортных средств автотранспортного цеха), магазин «Строитель», расположенный по ул. Республиканская, где взрывом выбиты двери и окна, а также гараж по ул. Гагарина (взрывом повреждены двери гаража).